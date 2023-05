जम्मू-कश्मीर के पूंछ में भारी लैंडस्लाइड के बाद मुगल रोड बंद, ये VIDEO देखकर दहल जाएंगे आप

वैसे तो अभी गर्मी के दिन हैं और मानसून आने में भी समय है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है. क्या दिल्ली-एनसीआर और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हर जगह बारिश हो रही है. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगह यह बेमौसम बारिश आफत का कारण भी बन गई है.

जम्मू कश्मीर के पूंछ में बारिश की वजह से लोगों की आवाजाही पर भारी असर पड़ा है. यहां लगातार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मंगलवार को यहां की मुगल रोड का एक वीडियो सामने आया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां किस कदर लैंड स्लाइड हुआ. लैंड स्लाइड का यह वीडियो किसी को भी दहलाने के लिए काफी है. जो लोग उस समय वहां मौजूद होंगे, उनका क्या हाल होगा.