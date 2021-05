Jammu and Kashmir News Update: जम्मू एवं कश्मीर में कोविड संक्रमण के आंकड़ों में एक दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को फिर से 2,964 नए मामले दर्ज किए गए. पिछले 24 घंटों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के कारण और 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. अधिकारियों ने कहा कि जम्मू संभाग से 1,145 मामले और 33 मौतें एवं कश्मीर संभाग से 1,819 मामले और 20 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 3,623 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है. Also Read - Lockdown In Jammu and Kashmir: राज्य के 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन

जम्मू-कश्मीर में अब तक 2,75,822 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,27,242 ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,662 लोगों ने दम तोड़ दिया है. यहां सक्रिय मामलों की संख्या 44,918 है, जिनमें से 18,424 जम्मू संभाग से और 26,494 कश्मीर संभाग से हैं. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने कोविड-19 से संक्रमित जम्मू-कश्मीर पुलिस के 882 पुलिसकर्मियों के पक्ष में विशेष राहत के तौर पर 44.10 लाख रुपए की मंजूरी दी. Also Read - Shopian-Tral Encounter: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों-आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, अबतक पांच आतंकी मारे गए

संबंधित अधिकारियों ने आज मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद से, जम्मू-कश्मीर के पुलिस कर्मी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने में दिन-रात काम कर रहे हैं. पुलिस ने कहा, ‘एहतियाती उपायों के बावजूद, जमीन पर मौजूद कई पुलिसकर्मी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं.’ उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, डीजीपी, जम्मू-कश्मीर ने 882 कोविड प्रभावित पुलिस कर्मियों के पक्ष में 44.10 लाख रुपए की राहत को मंजूरी दी’ Also Read - Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में तीन आतंकवादी ढेर

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से पुलिस परिवार कोष से राशि स्वीकृत की गई है. इन आदेशों के तहत, इन प्रभावित पुलिस कर्मियों के पक्ष में प्रत्येक को 5,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं. यह कदम पिछले साल महामारी फैलने के बाद से कोविड-19 से प्रभावित कर्मियों को पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की गई सहायता का हिस्सा है. पिछले वर्ष के दौरान प्रासंगिक पुलिस मुख्यालय ने 966 कोविड प्रभावित पुलिस कर्मियों के पक्ष में 52 लाख रुपए की विशेष राहत मंजूर की थी. (IANS)