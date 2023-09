Hindi India Hindi

Jammu And Kashmir Omar Abdullah Got Confused Said I Dont Understand Who Is True And Who Is False

जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला हो गए कन्फ्यूज ; कहा - समझ में नहीं आता, कौन है सच्चा और कौन झूठा ?

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं. समझ में नहीं आता है कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए.

जम्मू: इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को लेकर कन्फ्यूज हो गए हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं. समझ में नहीं आता है कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात कही जाती है. पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग बयान दिए गए जिन्हें समझना मुश्किल था.

जानें क्या है कन्फ्यूजन ?

दरअसल मामला यह है कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने की मांग की है. उमर ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) कहते हैं कि उन्हें 80% लोग पसंद करते हैं इसलिए यहां चुनाव की जरूरत नहीं है. लेकिन मैंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव कराइए. चुनाव होने पर अगर जम्मू-कश्मीर के 50% लोगों ने भी NOTA (None of the above) दबाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और खुद उपराज्यपाल की ताजपोशी करूंगा.

वहीं दूसरी ओर उमर का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने का काम किया गया था और तब कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब इसे पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सरकार के एक वकील ने कहा कि इसे हटाना ज़रूरी था क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोग खुद को देश के बाकी हिस्सों से अलग मानते थे और यह इस सोच को दूर करने के लिए किया गया था. कुछ दिनों के बाद हमने उपराज्यपाल को यह कहते हुए सुना कि वे तब तक जम्मू-कश्मीर में रहेंगे, जब तक जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से देश के साथ जोड़ नहीं देते. तो बताओ किसने झूठ बोला ?

उमर ने भाजपा (BJP) पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, ‘शायद यही वह तर्क है जिसका इस्तेमाल भाजपा देश भर में चुनाव रोकने के लिए ‘एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं’ के तर्ज पर शुरू करेगी.

