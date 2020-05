बनिहाल/जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शनिवार शाम जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए तथा कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. Also Read - Jammu & Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़

अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब सवा छह बजे हुए भूस्खलन की चपेट में आने से सात वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें छह ट्रक शामिल हैं. व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला जा रहा है.

रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीबुर रहमान ने कहा कि बचावकर्मियों ने मलबे से एक बेहोश व्यक्ति को बाहर निकाला. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. दो अन्य घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने कहा कि कुछ अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है और उनका पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

Jammu and Kashmir: One dead and two persons were injured following a landslide at Seri in Ramban, yesterday. pic.twitter.com/ObJktnUPzE

