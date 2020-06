जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया और दो अन्य जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. पुंछ और राजौरी जिलों में इस महीने अग्रिम चौकियों और गांवों पर पाकिस्तानी गोलीबारी में हुई यह तीसरी मौत है. Also Read - कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए शाहिद आफरीदी; साथी खिलाड़ियों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से पाकिस्तान ने शनिवार रात शाहपुर-केरनी सेक्टर में गोलीबारी और गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की गोलीबारी में तीन भारतीय जवान घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक जवान ने दम तोड़ दिया. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद पर डबल अटैक, कुलगाम और अनंतनाग में मार गिराए 4 आतंकी

An Indian Army jawan lost his life in unprovoked ceasefire violations by the Pakistan Army in Poonch sector. The jawan was injured in the firing and succumbed to his injuries: Army officials https://t.co/YmoZwrx2eg Also Read - पाकिस्तान में सेना मुख्यालय के बाहर बम धमाका, 1 की मौत 15 घायल, जांच जारी

— ANI (@ANI) June 14, 2020