नई दिल्ली: पाकिस्तान ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर में दो बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, गोलीबारी की और मोर्टार दागे. सेना ने एक बयान में कहा कि मेंढर सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक हुआ. भारतीय पक्ष ने इसका करारा जवाब दिया. इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार फिर से गोलीबारी शुरू कर दी.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along LoC in Lam, Nowshera sector of Rajouri district today. Indian Army retaliated. https://t.co/6yURQcQc46

— ANI (@ANI) January 18, 2020