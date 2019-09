जम्मू: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी अग्रिम चौकियों और गांवों पर पाकिस्तान की तरफ से रविवार को मोर्टार के गोले दागे गए और छोटे हथियारों से गोलीबारी की. भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया. अधिकारियों के मुताबिक, सीमा पर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी और अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी.

#JammuAndKashmir: Pakistan violated ceasefire in Poonch at around 1 pm, today. Indian Army is retaliating.

— ANI (@ANI) September 1, 2019