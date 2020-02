श्रीनगर: पाकिस्तान ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. भारतीय सेना इसका मुहंतोड़ जवाब दे रही है. भारतीय सेना ने यह जानकारी दी.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated the ceasefire in Shahpur & Kirni sectors in Poonch at 1630 hours, today.

— ANI (@ANI) February 4, 2020