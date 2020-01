श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) जी.सी. मुर्मू से मुलाकात करने वाले आठ नेताओं को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से बर्खास्त कर दिया गया है. पार्टी ने मंगलवार को हुई इस मुलाकात पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को इन नेताओं को बर्खास्त कर दिया. बर्खास्त हुए इन आठ नेताओं ने जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ उपाय के बाबत उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था.

J&K Peoples Democratic Party: Certain party leaders have been part of parleys which go against the interests of the state, official position and core beliefs of the party. https://t.co/M8wDlcwFpZ

