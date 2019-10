श्रीनगर: मंगलावर को कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देते हुए आतंकवादियों ने पांच गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य मजदूर घायल हुआ है। समाचार ऐजेंसी एएनआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर ली है और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी मौके पर बुलाया गया है. माना जा रहा है कि आतंकवादियों द्वारा मारे गए मजदूर पश्चिम बंगाल के हैं और यहां रोजमर्रा का काम करते थे.

#UPDATE Jammu and Kashmir Police sources: Security forces have cordoned the area and a massive search operation is going on there. Additional security forces have been called in. Labourers killed by terrorists were believed to be from West Bengal and were working as daily wagers. https://t.co/KmYZ1G93ao

— ANI (@ANI) October 29, 2019