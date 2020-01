श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 19 वर्षीय आतंकी को जिंदा पकड़ लिया है. बारामूला के इस आतंकी का नाम फारुख डार है. इससे पहले भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जैश-ए-मोहम्मद के स्वंयभू प्रमुख कारी यसिर सहित तीन आतंकियों को मार गिराया था.

Jammu and Kashmir Police: A 19-year-old man, Sajid Farooq Dar affiliated with proscribed terror outfit Lashkar-e-Taiba (LeT), was arrested by police from Andergam Pattan, Baramulla.

