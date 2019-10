भारतीय सुरक्षा बलों जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मंगलवार को भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उफैद फारूक लोन (Ufaid Farooq Lone) मार गिराया. लोन कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था. पांच अक्टूबर को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला किया था जिसमें 14 लोग घायल हुए. इस ग्रेनेड हमले के पीछे भी उफैद फारूक का हाथ था. यही नहीं उफैद फारूक पर कश्मीरी दुकानदारों और फल उत्पादकों को धमकाने और उनकी पिटाई करने सहित कई आरोप हैं. ये आतंकी भारत सरकार द्वारा धारा 370 और 35A को खत्म किए जाने के बाद से कश्मीरियों को धमका और उन्हें पीट रहा था.

J&K:Security forces eliminated terrorist Ufaid Farooq Lone of Lashkar e Toiba,in encounter in Awantipur. Lone was involved in many terrorist activities including recent grenade attacks& in threatening & beating shopkeepers and fruit growers post abrogation of Articles 370 and 35A

— ANI (@ANI) October 8, 2019