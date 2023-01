जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, एक नागरिक घायल, कुछ संदिग्ध पकड़े गए

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आज रविवार को देर शाम को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया. श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका जिसमें एक नागरिक घायल हो गया. पुलिस ने कहा कि घटना के बाद कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है. यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ है, जब आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं.

श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर कहा, “ईदगाह इलाके में आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया, जिससे अब्दुल रशीद देवा के बेटे और श्रीनगर के संगम निवासी 32 वर्षीय एजाज अहमद देवा नाम के एक व्यक्ति को मामूली छर्रे लगे.

