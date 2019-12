श्रीनगर: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पांच अगस्त के बाद से हिरासत में रखे गए पांच राजनीतिक नेताओं को सोमवार को रिहा कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि ये पांचों नेता नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) और पीडीपी के हैं, जिन्हें एहतियाती हिरासत में रखा गया था. उन्हें रिहा कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि इन नेताओं में नेकां के इशफाक जब्बर और गुलाम नबी भट तथा पीडीपी के बशीर मीर और यासिर रेशी शामिल हैं. रेशी पीडीपी के बागी नेता माने जाते हैं जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बगावत कर दी थी.

Jammu and Kashmir: Two former Peoples’ Democratic Party (PDP) legislators, two former National Conference (NC) legislators and one former Independent legislator who were detained after abrogation of #Article370 in August, have been released. pic.twitter.com/JqHYT16Zoy

— ANI (@ANI) December 30, 2019