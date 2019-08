श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां और बारामूला जिलों में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक अज्ञात आतंकवादी बारामूला जिले के सोपोर में मारा गया वहीं दूसरा शोपियां जिले में शुक्रवार से शुरू हुए अभियान के दौरान मारा गया.

#UPDATE Jammu and Kashmir Police on today’s Sopore encounter: Two Jaish-e-Mohammed (JeM) terrorists neutralised in the encounter. Arms and ammunition recovered.

