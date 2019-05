श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के शवों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं. सूत्रों ने कहा कि आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है.

#UPDATE: Two terrorists have been neutralised by security forces in the encounter in Anantnag #JammuAndKashmir https://t.co/zcTj5uUOzP

— ANI (@ANI) May 28, 2019