जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम शहर के गुंड बाबा खलील में शनिवार को तड़के एक मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं. लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो आतंकवादी पुलिस, सीआरपीएफ और सेना द्वारा चलाए जा रहे एक संयुक्त सर्च अभियान में मारे गए थे. पुलिस ने घटनास्थल से AK -47, एक पिस्तौल और कई मैगजीन सहित अन्य गोला-बारूद बरामद किए गए.

#UPDATE Jammu & Kashmir Police: Two Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorists have been killed in the operation. Arms and ammunition recovered. https://t.co/GGIEJZBumy

— ANI (@ANI) February 21, 2020