Jammu & Kashmir Pulwama Encounter: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा (Pulwama) जिले के टिकेन इलाके में सुरक्षाबलों के साथ आंतकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, मिली जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में अब तक सुरक्षाबलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है. लेकिन, मुठभेड़ में हुई फायरिंग में एक स्थानीय शख्स के भी घायल होने की खबर है.

सुरक्षाबलों को पुलवामा के टिकेन गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद सेना की 55 आरआर, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की एसओजी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था. ऐसे में खुद को घिरा हुआ देख आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है. फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है.

Jammu & Kashmir: Two unidentified terrorists killed in an encounter with security forces at Tiken area of Pulwama. Operations still underway. More details awaited.

