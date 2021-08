Rakshabandhan 2021: आज पूरे दिन देश भर में रक्षाबंधन की धूम रही. बहनों ने भाईयों की कलाई पर राखी बाँधी और एक दूसरे को प्यार बांटा. इस बीच जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों को स्थानीय लोगों ने राखी बाँधी और तिलक किया.Also Read - TMC के कार्यक्रम में 'ममता बनर्जी और दिल्ली चलो' वाली राखियाँ, महिलाओं ने अफगानिस्तान के लोगों को भी बाँधी राखी

जम्मू कश्मीर के पूँछ में भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों को महिलाएं और छोटी बच्चियां राखी बाँधने पहुंची. यहाँ कई जवानों को राखी बाँधी गई. जवानों को तिलक किया. मिठाई खिलाई गई. जवानों ने भी बच्चों को मिठाई खिलाई. Also Read - VIDEO: केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने मुख्तार अब्बास नकवी को बांधी राखी, बोले- बना रहे भाई-बहन का प्यार

Jammu and Kashmir: Women and children tie rakhis on the wrist of Indian Army personnel in Poonch

“We are here to tie rakhis to jawans so that they do not miss their sisters on the occasion of #Rakshabandhan. We all are sisters of Armymen guarding our borders,” says Rozia Kazmi pic.twitter.com/RaNZZqB0pp

— ANI (@ANI) August 22, 2021