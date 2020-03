जम्मू: जम्मू नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू के मध्य स्थित ऐतिहासिक सिटी चौक और सर्कुलर चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक और अटल जी चौक कर दिया गया है. जम्मू नगर निगम ने पिछले जम्मू शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में 75 में से 43 वार्ड जीते थे. जेएमसी की उप महापौर पूर्णिमा शर्मा ने मीडिया को बताया, “हर साल जब भी यहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण होता है, तो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं. इससे लोगों के नाम बदलने की इच्छा का पता चलता है.”

Jammu: City Chowk & Circular Road Chowk named Bharat Mata Chowk & Atal ji Chowk respectively, by the Jammu Municipal Corporation. pic.twitter.com/xO1WPSWTqg

— ANI (@ANI) March 2, 2020