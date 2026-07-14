वैष्णो देवी को चढ़ाई गई 500 करोड़ रुपये की नकली चांदी, जम्मू कोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसमें सिर्फ 5-6% हिस्सा ही असली चांदी का था. बाकी का माल कैडमियम, लोहे जैसी घटिया धातुओं की बनी थी. यानी चढ़ाव की ये चांदी नकली थी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 14, 2026, 7:16 PM IST
वैष्णो देवी को चढ़ाई गई 500 करोड़ रुपये की नकली चांदी, जम्मू कोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब
  • 9 मई 2026 को क्राइम ब्रांच में दर्ज हुई थी शिकायत
  • 29 जुलाई को जम्मू कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
  • चांदी में मिला कैडमियम जैसा टॉक्सिक मेटल
  • वैष्णो देवी में नकली चांदी कैसे पहुंचा, इसकी होगी जांच

देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शामिल श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में कथित तौर पर करीब 500 करोड़ रुपये के ‘नकली चांदी’ के चढ़ावे से जुड़े मामले ने नया मोड़ ले लिया है. जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, वैष्णो देवी में चढ़ाए गए करीब 20 टन (20,000 किलो) चांदी को गलाने और जांच के लिए भेजा गया था. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसमें सिर्फ 5-6% हिस्सा ही असली चांदी का था. बाकी का माल कैडमियम, लोहे जैसी घटिया धातुओं की बनी थी. यानी चढ़ाव की ये चांदी नकली थी. इस कारण अनुमानित 550 करोड़ रुपये की चांदी की कीमत घटकर मात्र 30 करोड़ रुपये रह गई है.

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शिकायत में क्या आरोप लगाए गए?

इस मामले में वकील दीपक शर्मा ने 9 मई 2026 को जम्मू क्राइम ब्रांच के IG और SSP (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) के सामने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि श्रद्धालुओं की चढ़ाई गई चांदी में मिलावट, संभावित हेराफेरी, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध हुए हैं. शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कर व्यापक जांच की मांग की थी.

लोगों की आस्था होती है प्रभावित

वकील दीपक शर्मा ने कहा, “जम्मू-कश्मीर सहित देशभर से लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गहरी आस्था के साथ आते हैं. कई लोग कठिन व्रत रखते हैं, पैदल यात्रा करते हैं. कुछ लोग लेटकर या विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ यात्रा पूरी करते हैं. ऐसे श्रद्धालुओं की ओर से श्रद्धा के साथ चढ़ाई गई भेंट पर अगर सवाल उठते हैं, तो इससे लोगों का विश्वास प्रभावित हो सकता है.”

दीपक शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म अपने आप में मजबूत और व्यापक है, लेकिन अगर किसी श्रद्धालु से यह कहा जाए कि उसने भगवान को जो चढ़ावा अर्पित किया, वह नकली था; तो स्वाभाविक रूप से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

कोर्ट ने क्यों जताई सख्ती?

जब शिकायतकर्ता को लगा कि मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने जम्मू की अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि शिकायत को मंजूरी के लिए पहले श्रीनगर स्थित क्राइम मुख्यालय और फिर जोनल पुलिस मुख्यालय जम्मू भेजा गया.

शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी थी कि वह शिकायत पर सीधे कानूनी कार्रवाई करती, न कि केवल उसे दूसरी एजेंसी को भेज देती. इसी के बाद अदालत ने जांच अधिकारी को रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया.

किन रिकॉर्ड्स पर उठे सवाल?

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि स्टेटस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए. इनमें शामिल हैं:

  • चढ़ावे का इन्वेंट्री रजिस्टर
  • स्टॉक रिकॉर्ड
  • CCTV फुटेज
  • ट्रांसपोर्ट और डिस्पैच रिकॉर्ड
  • चांदी की जांच से जुड़े दस्तावेज
  • मेल्टिंग और प्रोसेसिंग का रिकॉर्ड

आखिर मंदिर तक कैसे पहुंचा मिलावटी मेटल

अब जांच का सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर यह कथित मिलावटी मेटल मंदिर तक कैसे पहुंचा. क्या श्रद्धालुओं ने अनजाने में नकली या मिलावटी चांदी खरीदी थी, या फिर मंदिर में जमा असली चांदी को बाद में किसी स्तर पर बदल दिया गया? जांच एजेंसियां इस पूरे सप्लाई चेन, स्टोरेज, परीक्षण और प्रोसेसिंग प्रक्रिया की पड़ताल कर सकती हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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