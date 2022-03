Jammu Fire: जम्मू शहर में सोमवार को एक कबाड़ की दुकान और आसपास की झुग्गियों में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और अन्य 14 घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. स्थानीय लोगों ने कहा कि आग शाम को शुरू में कबाड़ की दुकान में लगी और रेजीडेंसी रोड इलाके में आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने कहा कि आग रेजीडेंसी रोड इलाके में स्थित कबाड़ की दुकान में लगी और कुछ गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आसपास की झोंपड़ियों में आग फैल गई. उन्होंने कहा, ‘शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने का कारण बिजली का शार्ट सर्किट हो जाना माना जा रहा है.’ पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की.Also Read - Jammu: उधमपुर जिला कोर्ट परिसर के बाहर IED Blast, संदिग्‍ध आतंकी हमले में एक मौत, 14 लोग घायल

An ex-gratia of Rs 5 Lakh each to be given to the families of the deceased in Jammu LPG Cylinder blast incident. Ex gratia of Rs 1 Lakh to be given to the seriously injured and Rs 25,000 to those with minor injuries: Jammu & Kashmir LG Manoj Sinha pic.twitter.com/HoJTrQO9db

— ANI (@ANI) March 14, 2022