नई दिल्लीः जम्मू और कश्मीर श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है. श्री नगर के लाल चौक पर आतंकियों ने सुरक्षा जवानों के काफिले पर हमला किया है. आतंकियों ने सुरक्षा जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया है. इस हमले में दो जवान और दो नागरिक घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार आतंकियों ने यह हमला श्रीनगर के लाल चौक में स्थित प्रताप पार्क में तैनात सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका. आतंकियो के हमले के बाद सुरक्षा जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.

Jammu & Kashmir: Grenade attack on CRPF personnel at Pratap Park, Lal Chowk in Srinagar; According to Kashmir Zone Police, two civilians & two security force personnel sustained injuries. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/BWHIt6Vhgv

