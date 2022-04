Jammu & Kashmir, Srinagar, Jamia Masjid श्रीनगर: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) की राजधानी श्रीनगर (Srinagar) की प्रसिद्ध जामिया मस्जिद (Jamia Masjid ) में राष्ट्र विरोधी (“anti-national” ) नारे लगाने के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.Also Read - J&K: अनंतनाग एनकाउंटर में लश्कर कमांडर निसार डार मारा गया, कुलगाम में भी एक आतंकी हुआ ढेर

श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश बलवाल ने बताया कि आरोपियों को शुक्रवार की नमाज को बाधित करने और लोगों को उकसाकर कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तानी आकाओं से निर्देश मिले थे. Also Read - Money Laundering Case: उमर अब्दुल्ला से ED ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछे गए सवाल

J-K: 13 arrested for raising “anti-national” slogans in Srinagar’s Jamia Masjid after Friday prayers

Read @ANI Story | https://t.co/XOXJDx82aE pic.twitter.com/GK6vM765aH

— ANI Digital (@ani_digital) April 9, 2022