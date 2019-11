श्रीनगर: जम्‍मू-कश्‍मीर की राजधानी श्रीनगर के हजरतबल इलाके में स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के निकट मंगलवार को संदिग्ध आतंकियों ने एक ग्रेनेड फेंका. इस हमले में कई लोग घायल हो गए. वहीं, पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मंगलवार को एक और आतंकवादी मारा गया. इसके साथ ही इस मुठभेड़ में अभी तक दो आतंकवादी मारे गए हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रेनेड मंगलवार को दोपहर विश्वविद्यालय के सर सैयद द्वार के निकट फेंका गया था. इस घटना के बारे में अभी और जानकारी का इंतजार है.

पुलवामा मुठभेड़ में एक और आतंकवादी ढेर, रात से जारी है गोलीबारी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मंगलवार को एक और आतंकवादी मारा गया. इसके साथ ही इस मुठभेड़ में अभी तक दो आतंकवादी मारे गए हैं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर के शादीमर्ग जिले में वाहन नाके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई. सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मंगलवार रात भी एक आतंकवादी मारा गया था. अभियान अब भी जारी है, क्योंकि इलाके में अभी और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है.

Jammu and Kashmir: 2 people injured in a grenade blast near Kashmir University gate in Srinagar. More details awaited. https://t.co/cdyIp0kA1d pic.twitter.com/ZrJ8bX75Uk

