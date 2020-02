श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के पास शालतेंग इलाके में बुधवार को हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया. पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं थी. जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हुई. पुलिस बताया कि सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें ये आतंकवादी मारे गए.

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग ने कहा, श्रीनगर-बारामूला रोड में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, एक आतंकी घायल हुआ है. यह तब हुआ जब आतंकियों ने वहां तैनात पुलिस और सीआरपीएफ पार्टी पर गोलबारी शुरू कर दी. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने बताया कि इस साल लगभग 20 आतंकवादी मारे गए हैं.

Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh: Around 20 terrorists have been neutralised so far this year. https://t.co/4KITWeOAd3 pic.twitter.com/Ha2v4ew3NI

— ANI (@ANI) February 5, 2020