श्रीनगर: जम्मू कश्मीर Jammu & Kashmir के शोपियां में सुरक्षा बलों security forces के साथ मुठभेड़ encounter में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए इनमें पुलिस का एक भगोड़ा भी शामिल है. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के मौजूद होने की गोपनीय सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले के वाची क्षेत्र में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आंतिवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस अधिकारी ने बताया, ”मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन आतंकवादी मारे गए.”

7 एके-47 राइफलें ले कर फरार हो गया था आदिल अहमद

पुलिस ने बताया कि उनमें से एक आतंकवादी की पहचान आदिल अहमद के तौर पर हुई है. वह विशेष पुलिस अधिकारी था, जो 2018 में बल छोड़ कर वाची के तत्कालीन विधायक एजाज अहमद मीर के आधिकारिक आवास से 7 एके-47 राइफलें ले कर फरार हो गया था. उन्होंने बताया कि शेष दो आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है.

Jammu & Kashmir: 3 terrorists killed today by security forces during an encounter in Shopian were affiliated to proscribed terrorist outfit Hizb-ul-Mujahideen. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Aoo2xWI7rT

