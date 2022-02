Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है. आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुरक्षाबलों ने सांबा बॉर्डर पर तीन घुसपैठियों को मार गिराया गया है. इन दहशतगर्दों के पास से 36 किलो ड्रग्स भी बरामद की गई है. अंतराराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है.Also Read - BSF Constable Recruitment 2022: बीएसएफ में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आई बंपर भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

Jammu & Kashmir | 3 intruders killed at the international border in Samba; 36kgs of drugs recovered, further search is underway: Border Security Force

— ANI (@ANI) February 6, 2022