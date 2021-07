Drone was shot down in Kanachak area OF Jamu: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने एक ड्रोन हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है. जम्मू-कश्मीर के कनाचक इलाके में एक ड्रोन मार गिराया (drone was shot down in Kanachak area) गया है और विस्फोटक सामग्री बरामद (explosive material was recovered) की गई है. पुलिस यह जांच कर रही है कि इस ड्रोन से भेजी जा रही विस्‍फोटक सामग्री का कैसे आतंकी वारदात के लिए उपयोग किया जाना था. जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन का इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) गिराने के लिए किया गया था.Also Read - Drone shot down in J-K: जम्मू-कश्मीर में मार गिराया गया ड्रोन, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने बताया कि कनाचक इलाके में एक ड्रोन मार गिराया गया और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. अभी विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है.

Jammu and Kashmir: A drone was shot down in Kanachak area and explosive material was recovered. pic.twitter.com/amPKBVVq77 — ANI (@ANI) July 23, 2021

बता दें कि एलओसी और इंटरनेशल बॉर्डर से आतंकी साजिश की वारदात को अंजाम देने के लिए टेरर ग्रुप जम्‍मू-कश्‍मीर में ड्रोन हमले की कोशिशें कर रहे हैं. पिछले दो महीने पहले जम्‍मू में एयरफोर्स के बेस पर विस्‍फोटकों से लदे दो ड्रोन गिराए थे.

बता दें कि जम्मू भारतीय वायु सेना (आईएएफ) स्टेशन पर 26 और 27 जून की रात को दो ड्रोन गिराए गए थे. जम्‍मू-कश्‍मीर के डीजीपी ने कहा था कि पाक सरकार समर्थित तत्वों (पाकिस्तान सेना या खुफिया एजेंसी आईएसआई) की मदद के जरिए सरकार से इतर तत्वों (आतंकी समूहों) ने इस घटना को अंजाम दिया. जम्मू वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन का इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) गिराने के लिए किया गया था.