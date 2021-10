नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में ड्रोन से खतरनाक हथियार गिराए गए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एके 47, तीन मैगज़ीन और गोला बारूद बरामद किया है. इसके साथ ही नाइट विज़न डिवाइज भी बरामद किया है. इस डिवाइज के इस्तेमाल से रात के अंधेरे में भी देखा जा सकता है.Also Read - मोहन भागवत ने जम्मू में कहा- जम्मू-कश्मीर में RSS की शाखाएं खोली जाएं, देशभक्ति की भावना का संचार होगा

जम्मू-कश्मीर पुलिस का अनुसार ये हथियार ड्रोन के जरिए फलियन मंडल इलाके में गिराए गए हैं. ये हथियार ये पैकेट में बंद करके ड्रोन से कराए गए. आशंका है कि सीमा पार से इन हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन से हथियार किसके लिए गिराए गए. पैकेट प्राप्त करने वाला कौन था. खोजबीन की जा रही है.

One AK-47, a night vision device, 3 magazines & ammunition, that were dropped by a drone as evident from packing, were recovered at Phallian Mandal in Jammu last night. Jammu Police is looking for possible receivers in the area. Search is going on: Jammu & Kashmir Police pic.twitter.com/FvQhuJCadz

— ANI (@ANI) October 3, 2021