encounter is underway in Hanjin Rajpora area of Pulwama: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. सुरक्षाबलों और पुलिस ने तीन से चार आतंकवादियों को घेर लिया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके के हाजिन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था.

Jammu and Kashmir: An encounter is underway between terrorists and security forces in Hanjin Rajpora area of Pulwama

