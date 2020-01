जम्मू: सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरूवार को पहली बार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सेना के जवानों से हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा.

Jammu & Kashmir: Army Chief General Manoj Mukund Naravane visited Headquarters Northern Command at Udhampur today. He was briefed by Lieutenant General Ranbir Singh, Army Commander Northern Command on the prevailing situation along Line of Control (LoC) & also in the hinterland. pic.twitter.com/AKFNHjtyv3

