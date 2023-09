Jammu Kashmir Baramula Encounter: सेना ने ढेर किए तीनों आतंकी, घुसपैठ नाकाम होने पर पाकिस्तानी पोस्ट से चली गोलियां

Jammu Kashmir Baramula Encounter News: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के बारामूला में भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. जवानों ने एनकाउंटर ऑपरेशन (Jammu Kashmir Encounter) चलाते हुए एक एक कर तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया. इन तीनों का शव भी बरामद कर लिया गया है. घुसपैठ नाकाम होने पर सीमा पर पाकिस्तान की ओर गोलियां चलाए जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) के एक पोस्ट से गोलियां चलाई गईं.

भारतीय सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में बारामूला के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया. 3 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें सतर्क सैनिकों ने घेर लिया और मार गिराया. इसके बाद तीनों आतंकियों के शव बरामद होने के बाद पाकिस्तानी पोस्ट से गोलियाँ चलाई गईं.

बता दें कि आज बारामूला जिले के उरी, हथलंगा के अग्रिम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए. तीनों आतंकियों का सफाया कर दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की गई.

#WATCH | J&K: Drones used extension for carrying out surveillance and other operations at the Kokernag encounter site in Jammu and Kashmir. Security forces have been carrying out operations against a group of terrorists in the area for the last three days: Security officials pic.twitter.com/RZN5qRTbT4

— ANI (@ANI) September 16, 2023