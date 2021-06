Jammu and Kashmir, BJP councilor, terrorist attack, Pulwama, Tral, Kashmir, News, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में पुलवामा जिले ​​(Pulwama district ) के त्राल इलाके (Tral area )में बुधवार रात (Wednesday night) को तीन आतंकवादियों (three terrorists) ने बीजेपी के एक पार्षद (BJP councilor Rakesh Pandit )की गोली मारकर हत्या (shot dead ) कर दी. हमला उस समय हुआ जब पार्षद अपने एक मित्र के घर थे. गोलीबारी में राकेश के दोस्‍त की बेटी भी घायल हुई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, इस आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निंदा की है और मृतक पार्षद के परिवार के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है. Also Read - Jammu and Kashmir News: कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ी, आज तीन हजार के करीब केस मिले

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि तीन आतंकियों के समूह ने रात करीब 10:15 बजे राकेश पंडित पर अंधाधुंध गोलीबारी की. उन्होंने बताया कि राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, त्राल के नगर पार्षद राकेश पंडिता त्राल पाईन में उनसे मिलने गए थे, तभी यह घटना हुई. इस घटना में उसके दोस्त की बेटी को भी गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं. उसे चोटों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

Three unidentified terrorists shot dead Municipal Councillor of Tral Rakesh Pandita Somnath this evening. He was rushed to hospital where he succumbed to injuries: Kashmir IG Vijay Kumar pic.twitter.com/CmElXVYeCv

— ANI (@ANI) June 2, 2021