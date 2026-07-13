जम्मू-कश्मीर का मैं अकेला नेता जिसे मिला लव लेटर... उमर अब्दुल्ला ने 100 करोड़ की मानहानि नोटिस का यूं उड़ाया मज़ाक

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की बात कही है. वहीं, मानहानि नोटिस के खिलाफ BJP को काउंटर नोटिस भी भेजा जाएगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/jammu-kashmir-cm-omer-abdullah-attacks-on-bjp-100-crore-rupees-defamation-notice-8472908/ Copy

उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. (ANI)

उमर अब्दुल्ला ने BJP पर लगाया NC विधायकों को तोड़ने का आरोप

जम्मू-कश्मीर के कई जगहों पर BJP के खिलाफ NC कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

BJP ने मानहानि नोटिस में अब्दुल्ला से 7 दिन में मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर के मामलों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेगी NC

जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के खिलाफ BJP पर ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप लगाए हैं. अब्दुल्ला का दावा है कि BJP ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने के लिए 20-30 करोड़ रुपये ऑफर किए हैं. इस बयान के बाद प्रदेश BJP अध्यक्ष सतपाल शर्मा की ओर से CM अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. अब उमर अब्दुल्ला ने BJP के मानहानि नोटिस का मज़ाक उड़ाया है. CM अब्दुल्ला ने मानहानि नोटिस की तुलना लव लेटर से की. उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में इकलौता शख्स हूं, जिसे लव लेटर मिला है.”

ANI के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, “मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिली है. मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का मैं अकेला ऐसा राजनेता हूं, जिसे लव लेटर मिला है. ये BJP के लड़ने का तरीका है. BJP वाले राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं और अदालतों की आड़ लेते हैं.”

#WATCH | Srinagar: On a legal notice issued to him by state BJP Chief Sat Paul Sharma, J&K CM Omar Abdullah says, “I have not been issued any summons. I have received a letter from a lawyer… I consider this a great honour… I am a political force that they cannot ignore. At… pic.twitter.com/pCOaNJuaKC — ANI (@ANI) July 13, 2026

BJP के नोटिस में क्या है?

मानहानि नोटिस के मुताबिक 11 जुलाई 2026 को श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि BJP के एक पदाधिकारी ने जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये, मंत्री पद, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने का आश्वासन दिया था.

उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा: बीजेपी ने विधायकों को 30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया

7 दिनों में मांग जवाब

नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार के आरोप मानहानि की श्रेणी में आते हैं. इनके आधार पर दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. BJP ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई, तो पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि दावे समेत दूसरे विधिक कार्रवाई शुरू करेगी.

BJP को काउंटर नोटिस भेजेंगे अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, “पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर में BJP के सीनियर लीडरों ने खासकर एक नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेतृत्व पर कई अपमानजनक आरोप लगाए. उस नेता ने बार-बार हम पर बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए हैं. अब हम उस खास BJP नेता और कुछ अन्य लोगों को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे.”

पूर्ण राज्य की मांग पर करेंगे प्रदर्शन

उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की बात कही है. उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन वह अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

तिरंगे के सम्मान में उमर अब्दुल्ला ने किया कुछ ऐसा वायरल हो गया Video, सोशल मीडिया पर गदगद हुए लोग!

क्या कहती है BJP?

उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने वाले BJP प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा, “नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से जो काम करने की उम्मीद थी, वह पिछले दो सालों में नहीं हुआ है. ये कोशिशें सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं. ऐसा करके मुख्यमंत्री खुद विवादों में घिर गए हैं.”

उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद BJP की प्रवक्ता सादिनेनी यामिनी शर्मा ने कहा, “दिल्ली में उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक ड्रामा शासन में अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर-मंतर तक मार्च जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी की खत्म होती राजनीतिक अहमियत को फिर से जिंदा करने की कोशिश है.”

‘CM बनने के बाद आखिर ऐसा रवैया क्यों?’ EVM पर नसीहत को लेकर उमर अब्दुल्ला पर भड़की कांग्रेस; जानें पूरा मामला