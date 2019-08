नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की एक महिला कर्मी से हाथ मिलाते एक बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हर तरफ इसकी सराहना की जा रही है. इस फोटो को ट्विटर पर हजारों बार लाइक किया जा चुका है और लगभग 700 बार रीट्वीट किया जा चुका है. कई ट्विटर यूजर्स ने इस प्यारी तस्वीर तस्वीर की सराहना की.

we are committed to keep this tradition. #Kashmir pic.twitter.com/k3QTUP1Lfr

Gestures are reciprocated in an overwhelming manner.

एक ट्विटर यूजर ने कहा, “यह वास्तविक भारत है. हम इस भावना को सलाम करते हैं. समय कश्मीर में जरूरी बदलाव लाएगा.” एक अन्य यूजर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया, “यह तस्वीर हमें बहुत समय तक याद रहेगी.

सीआरपीएफ के महिला और पुरुष कर्मियों को सलाम.” इसके बाद सीआरपीएफ इंडिया ने एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें बच्चा महिला सीआरपीएफ कर्मी को सलाम कर रहा है. इसके साथ ही एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक अन्य जवाब बच्चों से हाथ मिलाते दिख रहा है. घाटी से ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

Picture of The Day 😍#CRPF women constable shaking hand with Kashmiri kid in #Kashmir! Hats off to @crpf_srinagar soldiers for selfless duty 🙌 God bless you all 🙏 pic.twitter.com/l8MueWL9Bu

