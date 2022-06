Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के डोडा (Doda) जिले के भद्रवाह शहर में माहौल बिगड़ गया. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सांप्रदायिक तनाव हो गया. इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया. स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना को बुला लिया गया है. पुलिस के अनुसार- “कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है और आरोपी के खिलाफ भद्रवाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.”Also Read - महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा-मैं औरंगाबाद का नाम ही नहीं, उस शहर को भी बदल दूंगा

एक पुलिस सूत्र ने कहा, “कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.” भद्रवाह में एक मस्जिद से उकसाने वाली घोषणाएं दिखाते हुए एक कथित वीडियो को बदमाशों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. Also Read - जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुआ खीर भवानी मेला, जानिए इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता

J&K | Curfew imposed in Baderwah town of Doda district in Jammu after tensions due to social media post: Administration

— ANI (@ANI) June 9, 2022