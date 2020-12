J&K DDC Election: जम्मू कश्मीर (Jammu&Kashmir) से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में जिला विकास परिषद (DDC) के चुनाव हो रहे हैं. इन चुनाव के अब तक 8 चरणों में से 2 चरण पूरे हो चुके हैं. इन दो चरणों में ही जनता के जोश और उत्साह ने इसकी कामयाबी की इबारत लिख दी है. यहां आतंक पर लोकतंत्र भारी दिखा, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कश्मीर घाटी में चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकल रहा है और उस भीड़ में शामिल लोग जमकर थिरक रहे हैं. Also Read - DDC Elections in J&K: डीडीसी के दूसरे चरण के लिए मतदान प्रारंभ, मैदान में 321 उम्मीदवार

जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर को पहले चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 52 प्रतिशत मतदान हुआ. दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 49 प्रतिशत वोट डाले गए. कभी चुनावों के बहिष्कार को ही राजनीति का धर्म मानने वाला कश्मीर आज वोटिंग के लिए ज्यादा और ज्यादा वक्त की मांग कर रहा है. सुरक्षा की वजह से मतदान के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का वक्त निर्धारित है. लेकिन लोगों की मांग है कि आने वाले चरणों में इस समय को ओर बढ़ाया जाए. कड़ाके की ठंड में इन चुनावों में लोगों की भागीदारी ने रिकॉर्ड बनाया है.

It’s not a victory of an individual in an election, it’s the victory of an idea who’s time has come. The victory of democracy that brings such happiness at people’s faces.

Happy to see people celebrating after long time. May peace prevail. pic.twitter.com/cBkLnwrnRM

— Imtiyaz Hussain (@hussain_imtiyaz) December 1, 2020