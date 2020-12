J&K DDC elections result latest news: Gupkar got 96 seats, BJP emerged as the largest party with 70 seats: जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में फारुक अब्दुल्ला नीत सात दलों का गुपकर गठबंधन मंगलवार को कुल 280 में से 244 सीटों के परिणाम आने तक 96 सीटों पर जीत चुका है, वहीं, बीजेपी 70 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. अभी तक 43 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है. कांग्रेस के हिस्से में 21 सीटें आई हैं. Also Read - DDC Election Result 2020: चिदंबरम का बयान- जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भाजपा को खारिज किया

केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी का चुनाव 28 नवंबर से शुरू होकर 8 चरणों में पूरा हुआ. अगस्त, 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव है. चुनाव में कुल 280 सीटें (जम्मू की 140 और कश्मीर की 140) पर मतदान हुआ है.

डीडीसी चुनावों का परिणाम अनुमान के अनुरुप ही दिख रहा है. जम्मू क्षेत्र में भाजपा मजबूती बनाए हुए है वहीं नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन गुपकर का प्रदर्शन कश्मीर घाटी और जम्मू के पीर पंजाल और चेनाब घाटी क्षेत्रों में बेहतर है.

#JammuAndKashmir: Counting of votes for District Development Council elections continues- BJP- 70

J&K NC-56

Independent-43

J&K PDP: 26

INC: 21

JKAP: 10

JKPC-6

JKPM-3 (Data source: J&K State Election Authority) pic.twitter.com/pFyu2kOaav — ANI (@ANI) December 22, 2020

वोटों की गिनती से महज एक दिन पहले प्रशासन ने नईम अख्तर, सरताज मदनी, नीर मंसूर और हिलाल अहमद लोन सहित पीडीपी और नेशनल कांन्‍फ्रेंस के कई नेताओं को हिरासत में लिया. उन्हें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है.

ऐसा पहली बार हुआ है, जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कांन्‍फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है. भाजपा को घाटी में तीन सीटें मिली हैं.

घाटी में जीत से उत्साहित बीजेपी के महासचिव विबोध गुप्ता ने पार्टी के विजेता उम्मीदवारों को, विशेष रूप से घाटी के उम्मीदवारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि घाटी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा, ”श्रीनगर से भाजपा के तीन उम्मीदवारों को जीत मिली है. यह सत्यापित करता है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को केन्द्र शासित प्रदेश के विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर भरोसा है.”

लेकिन, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेकां उपाध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि डीडीसी चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर ने गुपकर के पक्ष में वोट दिया है और अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र के फैसले को खारिज किया.