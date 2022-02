Jammu-Kashmir Earthquake: आज सुबह से दो बार जम्मू कश्मीर के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए. National Center for Seismology से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की तड़के सुबह 5 बजकर 43 मिनट पर आए पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 थी. फिर 11 बजकर 8 मिनट पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.0 थी. हालांकि इससे किसी भी प्रकार के नुकसान की अबतक कोई खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्‍मोलॉजी के मुताबिक सुबह आया भूकंप जम्‍मू कश्‍मीर के पहलगाम से 15 किमी दूर दक्षिण-दक्षिण पश्चिमी इलाके में महसूस किया गया और दूसरा भूकंप गुलमर्ग के आसपास के इलाके में आया था.Also Read - Earthquake : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह भूकंप से हिली धरती, 4.1 तीव्रता दर्ज

Earthquake of Magnitude:4.0, Occurred on 16-02-2022, 11:08:13 IST, Lat: 36.18 & Long: 73.31, Depth: 15 Km ,Location: 256km NNW of Gulmarg, Jammu and Kashmir, India for more information download the BhooKamp App https://t.co/HknRjzk8fk @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/kAZEn6TQaT

बता दे कि पिछले 15 दिनों में ये भूकंप का चौथा झटका है और एक दिन में दो झटके भी महसूस किए गए हैं. इससे पहले 5 और 10 फरवरी को भी जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था. इससे पहले यहां 10 फरवरी को भूकंप आया था, तब भूकंप का केंद्र केल, गिलगित-बाल्तिस्तान में 29 किलोमीटर की गहराई में था. आज सुबह फिर से 15 दिनों में भूकंप तीसरी बार आया.

An earthquake of magnitude 3.2 occurred 15 km South-Southwest of Pahalgam, Jammu and Kashmir at around 5.43 am today, as per National Center for Seismology.

— ANI (@ANI) February 16, 2022