Jammu-Kashmir Election: जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में रहने वाले लोगों को "एक वर्ष से अधिक समय से" निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था. जम्मू प्रशासन द्वारा मंगलवार को सभी तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय से जिले में रहने वाले लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद ही यह बात सामने आई है.

प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जारी आदेश विशेष सारांश संशोधन 2022, मतदाताओं के पंजीकरण के लिए दस्तावेज की स्वीकृति, दिनांक 11 अक्टूबर को जारी किया गया था, उसे वापस लिया जाता है और इसे शून्य माना जाता है.

प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि निवास प्रमाण पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण में कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण के लिए न छूटे.

विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 25 लाख गैर-स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है और हम इस कदम का विरोध करना जारी रखेंगे. बीजेपी चुनाव से डरी हुई है और जानती है कि वह बुरी तरह हारेगी. जम्मू-कश्मीर के लोगों को इन साजिशों को बैलेट बॉक्स में हराना होगा.

The Government is going ahead with its plan to add 25 lakh non-local voters in J&K and we continue to oppose this move. BJP is scared of the elections & knows it will lose badly. People of J&K must defeat these conspiracies at the ballot box. pic.twitter.com/U6fjnUpRct

— JKNC (@JKNC_) October 11, 2022