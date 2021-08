जम्मू-कश्मीर के राजौरी में बृहस्पतिवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में थलसेना का एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) शहीद हो गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने थानामंडी क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद एक तलाश अभियान शुरू किया. इस दौरान मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के भी मारे जाने की सूचना है.Also Read - 75th Independence Day: कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर कोई कर्फ्यू या इंटरनेट प्रतिबंध नहीं, ऐसे मनाया गया जश्न-ए-आजादी

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई. Also Read - J&K: बुरहान वानी के पिता ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलवामा में फहराया तिरंगा

Jammu & Kashmir: Encounter breaks out in Thanamandi area of Rajouri district. Details awaited

Two terrorists were shot down by police in the same area on August 6

