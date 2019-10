श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में उपायुक्त कार्यालय के बाहर शनिवार को आतंकवादियों द्वारा किए ग्रेनेड हमले में कम से कम आठ लोग घायल हो गए.

पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग में कड़ी सुरक्षा वाले परिसर के बाहर सुरक्षा गश्ती दल पर सुबह करीब 11 बजे ग्रेनेड फेंका गया. बता दें कि धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहली ऐसी घटना है जहां ग्रेनेड से हमला किया गया है. हमलावर ग्रेनेड का निशाना चूक गया.

उन्होंने बताया कि ग्रेनेड का निशाना चूक जाने के कारण वह सड़क के पास ही फट गया, जिससे वहां गुजर रहे आठ लोग घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

#UPDATE Jammu and Kashmir Police: 10 persons including a traffic policeman and a journalist injured. Only minor injuries reported so far. Follow up action initiated. Police on job to identity & nab the culprit. https://t.co/siQ9GhF3NA

