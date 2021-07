Grenade attack in Baramulla, Jammu & Kashmir, Baramulla, Jammu & Kashmir News: जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) में सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा चौकी में आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले (grenade attack) में दो सीआरपीएफ जवान (CRPF jawans) और एक पुलिसकर्मी (policeman) घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में सुरक्षा बलों के तीन जवानों को मामूली चोटें आईं हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, आतंकियों के इस ग्रेनेड हमले में एक नागरिक भी घायल हुआ है.Also Read - Jammu के सांबा में तीन जगहों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखे, एक्‍शन होते ही वापस लौटे

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने दोपहर को बारामुला शहर में खानपुरा पुल के समीप सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंका है. घायल सुरक्षाकर्मियों को एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. Also Read - Kishtwar cloudburst Update: अब तक 7 शव मिले, 19 लोग लापता, 17 घायल

Jammu & Kashmir: Visuals from the spot where two CRPF jawans and a policeman were injured in a grenade attack in Baramulla town.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/qZo4UzzzQ3

