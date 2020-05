नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों और भारतीय सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में पांच भारतीय जवान शहीद हो गए जबकि दो आतंकवादी मारे गए हैं. शहीद हुए जवानों में सेना के दो बड़े अफसर भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक शहीदों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर, दो सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंसपेक्टर शामिल हैं. Also Read - जम्मू-कश्मीरः उरी सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में दो जवान शहीद, भारतीय सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब

बताया जा रहा है कि आतंकी एक घर में छिपे हुए थे और उस घर के आम नागरिकों को बचाने के लिए चालए गए ऑपरेशन के दौरान ये अधिकारी शहीद हुए हैं. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफीसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए हैं.

Colonel Ashutosh Sharma, Commanding Officer of 21 Rashtriya Rifles unit lost his life in an encounter yesterday with terrorists in Handwara area of Jammu and Kashmir. He had been part of several successful counter-terrorist operations in the past. pic.twitter.com/0buVlo9shj

— ANI (@ANI) May 3, 2020