नई दिल्ली: कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में आज सीजन की पहली बर्फबारी (Snowfall in Kashmir) हुई है. जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, घाटी के मैदानी इलाकों में रात के समय हल्की से लेकर सामान्य बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई.” वहीं, उत्तराखंड (Snowfall in Uttarakhand) में भी बर्फ़बारी हुई है. उत्तराखंड के कई इलाके सफ़ेद चादर से ढंके नज़र आए. हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिरी है. लोग बर्फारी का लुत्फ़ ले रहे हैं. Also Read - जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे

अधिकारी ने कहा, “आज से मौसम की स्थिति में सुधार होगा. 20 दिसंबर तक कोई बड़ी बर्फबारी होने की उम्मीद नहीं है. इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है.” श्रीनगर-जम्मू, श्रीनगर-लेह और मुगल रोड सहित सभी प्रमुख राजमार्ग शनिवार को यातायात के लिए बंद हैं. श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग के बनिहाल सेक्टर में लगभग एक फुट तक ताजा हिमपात हुआ. श्रीनगर में शनिवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में शून्य से 0.9 और गुलमर्ग में शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

Uttarakhand: Badrinath Temple and the nearby area covered in a blanket of snow after witnessing heavy snowfall. Visuals from the spot. pic.twitter.com/7O3lRq6qIr — ANI (@ANI) December 12, 2020

लद्दाख के लेह में शनिवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 6.1, कारगिल में शून्य से 3 और द्रास में शून्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 10.3, कटरा में 8.6, बटोत में शून्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे, बनिहाल में 0.2 और भदरवाह में शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

Himachal Pradesh: Rashel village of Lahaul-Spiti district receives fresh snowfall. pic.twitter.com/uz7Zu2ye9I — ANI (@ANI) December 12, 2020

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीती में भी बर्फबारी हुई है. यहाँ के रशेल गाँव में बर्फ गिरी है.