जम्मू-कश्मीर के हजाम मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. बताया गया कि कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम जब यहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची तब भारी मात्रा में हथियार मिले.

कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला है, जिसमें दस पिस्तौल, 17 पिस्तौल की मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि मामले केस दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है.

J&K | Kupwara Police along with Army recovered a huge cache of arms & ammunition including 10 pistols, 17 pistol magazines, 54 pistol rounds & 5 grenades, during a search operation at Hajam Mohallah, Tad Karnah. Case registered. Investigation in progress: Kashmir Zone Police

