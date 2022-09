Jammu-Kashmir Hindi News: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना में कथित तौर पर ‘हिंदू भजन’ रघुपति राघव राजाराम गाने पर एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ‘असली हिंदुत्व’ के एजेंटे को दिखाता है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने बीते सोमवार को इस संबंध में एक ट्वीट भी किया.Also Read - गोरखपुर में 1071 करोड़ का निवेश, पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट लगेगी

उन्होंने कहा कि कश्मीर के कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 'असली हिंदुत्व' एजेंडे को उजागर करता है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना और यहां स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देश देना, कश्मीर में भारत सरकार के वास्तविक हिंदुत्व एजेंडे को उजागर करता है.'

Jailing religious scholars, shutting down Jama Masjid & directing school kids here to sing Hindu hymns exposes the real hindutva agenda of GOI in Kashmir. Refusing these rabid dictates invites PSA & UAPA. It is the cost that we are paying for this so called “Badalta J&K”. pic.twitter.com/NssOcDP4t6

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2022