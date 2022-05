Jammu-Kashmir Hindi News: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. यहां सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे तीन खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताए जाते हैं.Also Read - कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या की, 10 साल का भतीजा भी घायल

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आज बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस को कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली. इसके बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी.

Based on a specific input over infiltration attempt of terrorists in village Jumagund, Kupwara, an encounter is underway there. More details to follow: Jammu & Kashmir Police

