पठानकोट (पंजाब): जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची से गैंगरेप और उसकी हत्या के नृशंस मामले में 6 आरोपियों को सजा सुना दी गई है. इनमें से तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि इनका साथ देने वाले तीन पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. मुख्य आरोपी सांझीराम, दीपक खजुरिया और प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सुनाई गई है. इसके साथ ही दीपक खजुरिया पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इन आरोपियों का साथ देने वाले दो पुलिस अधिकारियों-उपनिरीक्षक आनंद दत्ता और हेड कॉन्स्टेबल तिलकराज और सुबूत नष्ट करने वाले सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. मामले में सात आरोपी थे, लेकिन मुख्य आरोपी के बेटे को संदेह का लाभ देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर ही अदालत ने बरी कर दिया था. इसके बाद आज करीब 4 बजे घटना के 17 महीने बाद सेशन कोर्ट ने बाकी 6 आरोपियों को सजा सुनाई है.

अदालत ने परिसर के बाहर एकत्र मीडिया की नजर से दूर यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया गया है. वकीलों ने बताया कि जिस जगह अपराध हुआ, उस मंदिर की देखभाल करने वाले सांजीराम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और आम नागरिक प्रवेश कुमार को दंड संहिता की आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, सामूहिक बलात्कार और सबूत नष्ट करने संबंधी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. इसके बाद उसे सजा सुनाई गई. उन्होंने बताया कि दो पुलिस अधिकारियों-उपनिरीक्षक आनंद दत्ता और हेड कॉन्स्टेबल तिलकराज और एक विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को भी सबूत नष्ट करने का दोषी करार दिया गया है, इन्हें भी मिलाकर कुल 6 लोगों को सजा सुनाई गई है.

Kathua rape & murder case: Three have been sentenced to life imprisonment; Sanji Ram, Parvesh Kumar & Deepak Khajuria. pic.twitter.com/TPJD45NE4L

— ANI (@ANI) June 10, 2019